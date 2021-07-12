Пашинян заявил о недопустимости провокаций на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в рамках неформальной встречи в Париже с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем о недопустимости провокационных действий азербайджанской стороны на границе. Стороны также обменялись мнениями о процессах, происходящих на международной арене, говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского правительства.

Была затронута ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Премьер-министр представил текущую ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Арцахе и назвал недопустимыми провокационные действия Азербайджана в последние дни, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об очередной провокации армянской стороны на Ходжалинском и Гёранбойском направлениях. В ведомстве подчеркнули, что «члены незаконного армянского вооружённого формирования периодически обстреливали азербайджанские позиции». Баку не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, а только по позициям незаконных армянских вооружённых формирований, добавили в Минобороны.

После этого оборонное ведомство Армении заявило об очередных обстрелах на армяно-азербайджанской границе. Огонь был подавлен в результате ответных действий армянской стороны.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.