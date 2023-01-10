Пашинян заявил, что Ереван обеспокоен действиями миротворцев РФ в Карабахе Пашинян: Армения не критикует российских миротворцев, но обеспокоена их действиями в Карабахе

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Ереван не критикует российских миротворцев, но выражает обеспокоенность по поводу их деятельности в Карабахе, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, в ряде случаев миротворцы не реагировали на нарушения договоренностей азербайджанской стороной.

Мы не критикуем российских миротворцев, мы выражаем свою обеспокоенность относительно их деятельности, — сказал премьер.

По словам Пашиняна, миротворцы — гаранты безопасности населения Карабаха. Однако нельзя не реагировать на ряд инцидентов, произошедших в Лачинском коридоре, который входит в зону ответственности миротворцев, пояснил он.

Премьер добавил, что в очередной раз хочет обратить внимание Москвы на проводимую Азербайджаном кампанию по дискредитации миротворцев, которая, по его словам, носит продолжительный характер.

Я обсуждаю [эти вопросы] не с командиром миротворческого контингента РФ, а с верховным главнокомандующим командующего контингентом, и это правильный формат, — отметил Пашинян.

В конце декабря прошлого года Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент не выполняет своих обязанностей по контролю за Лачинским коридором. Он предложил отправить туда миссию по сбору фактов ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствия в Карабахе. Он подчеркнул, что они действуют исключительно в соответствии с духом и буквой документов, которые были подписаны между странами.