Пашинян заявил, что миротворцы РФ не выполняют свои функции в Карабахе Пашинян: российские миротворцы не выполняют свои обязательства по контролю за Лачинским коридором

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании кабмина, что миротворческий контингент РФ не выполняет свои функции по контролю за Лачинским коридором, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». По его словам, в Карабах и Лачинский коридор нужно отправить миссию по сбору фактов ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ.

Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев — не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор, — подчеркнул премьер.

По словам Пашиняна, российский миротворческий контингент в Карабахе, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, имеет обязательства контролировать Лачинский коридор. Согласно шестому пункту заявления, Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев в Карабахе, а Азербайджанская Республика гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору, добавил премьер.

Он также отметил, что гуманитарная ситуация в Карабахе остается сложной, там отмечается дефицит продовольствия из-за блокировки Лачинского коридора. Между тем она уже получила большой отклик, в том числе на международном уровне, включая Совбез ООН.

Пашинян подчеркнул, что Ереван передал Азербайджану свои предложения по мирному договору, делимитации границ, разблокированию коммуникаций, а также гарантиям безопасности на границе. Армения готова подписать соответствующие документы, но пока не получила ответа.

Ранее ЕСПЧ частично удовлетворил ходатайство правительства Армении по Лачинскому коридору, но отказал Еревану в требовании применить к Баку обеспечительные меры по его разблокировке. При вынесении решения суд отметил, что степень контроля правительством Азербайджана ситуации в Лачинском коридоре на данном этапе неясна.

ЕСПЧ призвал правительство Азербайджана принять все меры для обеспечения безопасного проезда через Лачинский коридор тяжелобольных, нуждающихся в лечении в Армении, и других лиц, оказавшихся без крова и средств к существованию.