В Кремле ответили на обвинения Армении в адрес российских миротворцев Песков: российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Российские миротворцы делают все возможное в целях обеспечения порядка и спокойствия в Карабахе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова главы правительства Армении Никола Пашиняна, обвинившего миротворцев в невыполнении своих обязанностей в Лачинском коридоре, передает РИА Новости.

Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают. И действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны между странами, — сказал пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что Москва продолжит обсуждение этой темы с Ереваном и союзниками.

Ранее Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент не выполняет свои функции по контролю за Лачинским коридором. Он предложил направить в Карабах миссию по сбору фактов ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ. Пашинян добавил, что гуманитарная ситуация в Карабахе остается сложной, там отмечается дефицит продовольствия из-за блокировки Лачинского коридора Азербайджаном.