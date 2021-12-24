Пашинян: Армения вернула азербайджанских пленных без каких-либо условий

Армения вернула задержанных азербайджанских военнослужащих без каких-либо предварительных условий, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, так Ереван продемонстрировал свою приверженность международным нормам и правилам. Ранее Минобороны Армении сообщило, что на одном из оборонительных участков N-ской воинской части армянские военные задержали двух нарушителей границы — военнослужащих ВС Азербайджана.

Мы не хотим создавать впечатление, будто ведём торг с использованием людей. Мы своей позицией показали свою полную приверженность международным нормам и правилам, — сказал Пашинян.

Вместе с тем политик выступил за подписание мирного договора и поиск компромиссов для скорейшего запуска процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, решения имеющихся вопросов и разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.

Мы за переговоры по подписанию мирного договора и не отказывались разговаривать по этой теме. Если мы говорим о мирной эре для нашего региона, то нелогично, если мы выскажемся против мирного договора в рамках комплексного решения проблем, — отметил Пашинян.

По его словам, поиск компромиссных решений поможет сторонам продвинуться вперёд.

В Сочи было понимание, но после Сочи начались разговоры, которые поставили под угрозу договорённости. После Брюсселя, к счастью, такого не было, — сказал премьер-министр.

Пашинян также допустил возможность контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках неформальной встречи глав государств — участников СНГ в Санкт-Петербурге.

На данный момент официального предложения о встрече нет. Но то, что будет контакт, это точно, — заявил он.

Ранее Пашинян заявил, что после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом. По его словам, Армения сделает всё возможное, чтобы продвинуться в направлении мирного развития страны и региона.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.