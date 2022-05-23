Эрдоган заявил, что Турция не намерена ввязываться в «шоу по Украине»

Президент Турции Реджеп Эрдоган / Фото Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция не намерена ввязываться в «шоу по Украине», отношения с Россией продолжаются, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт РИА Новости. Глава государства добавил, что Анкара «мужественно и четко» донесла до Москвы свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины.

Ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях, — сказал Эрдоган.

19 мая Эрдоган назвал стратегическими отношения между Турцией и Россией. По его словам, Анкара не может разорвать отношения с Москвой, а также отказаться от поставок российского газа. В качестве примера сотрудничества двух стран он привёл в пример строительство первой в Турции АЭС «Аккую», которая должна заработать в 2023 году и в возведении которой принимает участие Росатом.

Ранее обозреватель журнала National Interest Харун Карчик выразил мнение, что Турция не станет ссориться с Россией из-за ситуации на Украине. По его словам, Анкара не может позволить себе конфликт с Москвой из-за тесных экономических связей. Он указал, что на долю России приходится 45% поставок газа в Турцию, 17% — нефти и 70% — пшеницы. Не менее важен для Анкары и поток туристов из России.