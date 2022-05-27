Взгляд в ночи: просчитан шанс нападения на Землю агрессивных инопланетян Как минимум четыре внеземные цивилизации вынашивают в отношении Земли захватнические планы, но до них далеко и войну они начнут еще нескоро

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Попытки землян установить контакты с внеземными цивилизациями могут оказаться самоубийственными, потому что математические модели показывают, что далеко не все из них могут быть настроены к нам дружелюбно. Это следует из вычислений, опубликованных на этой неделе доктором наук испанского университета Виго Альберто Кабальеро в работе «Оценка возможного числа недружелюбных внеземных цивилизаций». Его расчеты показывают, что рассылка «спама» в космос может поставить землян в то же самое положение, в каком оказались американские индейцы после прихода белых конкистадоров.

Расчеты Кабальеро (всего на восьми страницах) математически опровергают опасения, которые знаменитый физик Стивен Хокинг высказывал умозрительно: выдавать свое местоположение в Галактике направо и налево для человечества может означать игру с огнем.

Великолепная четвёрка

Ученые, занимающиеся поисками внеземного разума, с тех пор поделились на два лагеря: оптимистов, верящих (безо всяких на то оснований), что высокоразвитая цивилизация просто не может вести себя агрессивно именно в силу своей высокоразвитости; и алармистов, убежденных в том, что технический прогресс никак не коррелирует с гуманизмом (особенно учитывая, что слово «гуманизм» может быть вообще неприменимо к негуманоидному разуму). И поэтому землянам надо руководствоваться мудростью «не буди лихо, пока оно тихо».

Альберто Кабальеро перевел эти абстрактно-философские споры в цифры, которые невозможно опровергнуть, хотя сам автор работы признаёт, что её не следует воспринимать некритично — тем более что его основная профессия не математика, а конфликтология. Его работа появилась вслед за другим исследованием (оно опубликовано в мае в издании Кембриджского университета International Journal of Astrobiology), в котором вычисляет происхождение загадочных радиосигналов из космоса.

Испанский ученый стал первым, кто решил просчитать шансы того, что отправленные землянами в космос сигналы попадут в руки именно недружелюбно настроенных внеземных цивилизаций (возможно, доктору философии было просто скучно занимать себя предотвращением более злободневных конфликтов). Но тем не менее его подсчеты однозначно подрывают позиции тех, кто считает, что человечеству следует ради собственного выживания «сидеть тихо и не высовываться».

По его подсчетам, чтобы хотя бы одно сообщение с Земли было перехвачено гипотетическими инопланетянами, их надо отправить не менее 18 тысяч в разных направлениях. Взяв за основу, что предполагаемое число обитаемых разумными существами экзопланет в Млечном Пути, составляет 15 785 (данные Клаудио Маккони, итальянского исследователя внеземного разума), Кабальеро вывел, что шанс «разбудить» агрессивную цивилизацию намного ниже шанса, что Земля столкнется с крупным астероидом (что может иметь для жизни на нашей планете такие же катастрофические последствия).

Вероятность инопланетного вторжения со стороны цивилизации, которая получила наши радиопослания, составляет на два порядка меньше, чем вероятность столкновения Земли с крупным астероидом. Подобное событие может произойти не чаще, чем один раз в 100 миллионов лет, — делает он вывод.

Таких угрожающих Земле галактических цивилизаций, следует из подсчетов испанца, в нашей Галактике должно иметься ровно четыре (возможное число дружелюбно или нейтрально настроенных цивилизаций Кабальеро не рассматривает в данной работе, как не отвечает он и на вопрос, как определить политический настрой инопланетян до того, как с ними удастся вступить в прямой контакт).

Межзвёздные психопаты

Сам Кабальеро, как и полагается добросовестному исследователю, прямо говорит, что доказать его выводы эмпирическим путем не представляется возможным — но по той же причине их невозможно и опровергнуть.

Самым слабым местом его рассуждений является то, что в качестве методологии своей работы он просто экстраполировал отношения между земными государствами за последние полвека до галактических масштабов пространства и времени.

Я был вынужден отталкиваться от опыта единственной цивилизации, которая нам известна. Мы не знаем, каков может быть ход мысли у инопланетян. Возможно, у них иной химический состав мозга, они не знакомы с понятиями эмпатии и с нашей точки зрения будут вести себя как психопаты, — пишет ученый.

По этой причине автор вынужден предполагать, что внеземные цивилизации должны руководствоваться той же логикой, целеполаганием и даже этикой, которой руководствуются земные правительства (если так, то это предполагает, что внеземные цивилизации сами недалеко ушли в своем развитии от уровня варварства). Любые иные исходные позиции оказываются гаданием на кофейной гуще.

Согласно приводимой в работе таблице, самыми защищенными от агрессий (не со стороны инопланетян, а от однопланетников) за последние 50 лет оказались США. За ними следуют Китай, Россия, Индия, Великобритания, Япония. Чаще всего внешней агрессии за этот период подвергались Коморские острова, Сомали, Эфиопия и ряд других африканских стран.

Ученый добавляет, что даже если четыре цивилизации из 15 785 настроены враждебно к своим братьям по разуму, далеко не факт, что хотя бы одна из них обладает технологиями, которые позволят им добраться до Солнечной системы (так называемая цивилизация 1-го уровня) с целью начать специальную межзвездную операцию. Человеческая цивилизация по этой классификации еще не вышла за пределы уровня 0.

Расчеты, основанные на подобных допущениях и при таком количестве неизвестных, нельзя принимать всерьез, сказал NEWS.ru математик Алексей Семёнов.

Работа Кабальеро вызывает серьезный скептицизм, её с трудом вообще можно назвать научной несмотря на то, что она пестрит математическими формулами и графиками. Любая теория и тем более математический расчет должен строиться на доказуемых величинах. Без них любые вычисления — просто упражнения на досуге. Алексей Семёнов зампредседателя экспертной комиссии РАН по анализу и оценке научных работ

Тем не менее, добавляет эксперт, в современном мире слишком часто подобные построенные на песке наукообразные расчеты используются для экономического прогнозирования, что порой приводит к катастрофам большего масштаба, чем вторжение внеземной цивилизации.

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На этой неделе исследователи Королевского научного сообщества Майкл Вонг и Стюарт Бартлетт опубликовали работу, из которой следует, что инопланетяне никогда не посетят Землю (ни с мирными, ни с агрессивными намерениями), потому что на том этапе, когда цивилизация становится способна совершать межзвездные перелеты, ей это становится просто неинтересно и она замыкается в себе.

Это еще одно доказательство того, что в ближайшие сто миллионов лет человечество может спать спокойно, а сотрудники программы SETI продолжать забавляться, отправляя в космос рекламу картофельных чипсов.