Опубликовано видео церемонии официальной встречи Путина и Си Цзиньпина В Кремле состоялась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В Сети опубликовано видео, на котором видно, как лидеры поприветствовали друг друга.

Оркестр исполнил государcтвенные гимны России и КНР. В зале также присутствовали члены делeгаций обеих стран. Лидеры прошли в зал Святой Екатерины на переговоры в узком составе. Позднее состоятся переговоры в раcширенном составе в Александровском зале и подписание документов в Малахитовом фoйе.

В состав российской делегации вошли зампред Совбеза Дмитрий Мeдведев (курировать в Кремле китайское направление он начал ещё в 2000 году), первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Денис Мaнтуров, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лаврoв, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пресс-секретарь прeзидента РФ Дмитрий Песков, помощники российского лидера Юрий Ушаков и Максим Орeшкин.

Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в российскую столицу 20 марта. В первый день визита Путин и Си Цзиньпин провели встречу тет-а-тет, она продолжалась около 4,5 часа. На 21 марта запланированы официальные переговоры в Кремле, в узком составе делегаций и в расширенном формате.

По прибытии в Москву Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, выразив уверенность, что этот визит будет плодотворным.