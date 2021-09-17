Определены категории людей, которые могут заразиться COVID-19 после вакцины

Специалисты назвали категории людей, которые наиболее уязвимы к заражению коронавирусной инфекцией даже после полной вакцинации, сообщает Guardian. По их словам, к ним относятся люди с хроническими заболеваниями, такими, как синдром Дауна и деменция.
Результаты исследования
Однако, несмотря на высокую эффективность вакцинации, некоторые категории граждан всё же остаются в зоне риска. К ним относятся люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, мужчины, а также выходцы из Индии и Пакистана. Также большому риску подвергаются люди из неблагополучных семей, лица с ослабленным иммунитетом и те, кто проживает в домах престарелых. Для полной защиты таких граждан необходимо получение бустерной дозы и дополнительного лечения.
Ранее завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН профессор Пётр Чумаков допустил принудительную вакцинацию во всём мире. Причиной, по его мнению, станет тот факт, что невозможно иметь одни страны, победившие коронавирус, и другие, которые станут источником возникновения новых опасных штаммов SARS-CoV-2.