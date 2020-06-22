ООН объявила о восстановлении мирового туризма

https://static.news.ru/photo/f9ed176c-b499-11ea-a4cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mara Brandl/imageBROKER.com/Global Look Press

Всемирная туристская организация ООН объявила о восстановлении отрасли путешествий в некоторых регионах мира. Всё больше стран, особенно в Северном полушарии, возобновляют туризм.

При этом большинство государств сохранили ограничения на международные поездки. Кроме того, туризм остаётся одной из самы пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, передаёт «Интерфакс».

Жизненно важно, чтобы возобновление туризма стало приоритетом для государств, при этом он должен быть безопасным. Мы приветствуем шаги по экономической поддержке туризма и созданию основы для его восстановления, предпринятые как Евросоюзом, так и отдельными странами, включая Францию и Испанию, — сказал гендиректор организации Зураб Пололикашвили.

В ООН призвали власти поддерживать индустрию. Там напомнили, что в ней заняты миллионы человек, а для отдельных государств она становится основой экономики.

В апреле число туристических поездок в мире сократилось на 97%, в марте — на 55%. Этот сектор экономики с января по апрель потерял $195 млрд. Наибольшие проблемы зафиксированы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда стало приезжать на 51% меньше туристов. На втором месте оказалась Европа (сокращение на 44%), дальше следуют Ближний Восток (40%), Америка (36%) и Африка (35%).

Как писал NEWS.ru, ранее главы МВД Евросоюза рекомендовали продлить закрытие внешних границ до конца июня. Италия настаивает на коллегиальном решении европейских стран по открытию границ и восстановлению туризма после пандемии. Власти считают, что не должно быть никаких «привилегированных коридоров», позволяющих одним гражданам передвигаться свободно, а другим — с ограничениями.

Накануне свои границы для туристов более чем из ста стран открыла Черногория. В Институте общественного здравоохранения страны пояснили, что решение об открытии границ принималось с учётом рекомендаций Евросоюза и на основе эпидситуации в каждой из включённых в перечень стран.