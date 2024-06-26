«Они боятся»: военэксперт объяснил, зачем шеф Пентагона звонил Белоусову Военный эксперт Баранец: США боятся ответа России на удар по Севастополю

Фото: kremlin.ru

Андрей Белоусов

США боятся ответа России на удар по Севастополю, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что по этой причине Вашингтон стал инициатором диалога главы Минобороны РФ Андрея Белоусова с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Они боятся нашей непредсказуемости. Ожидание казни страшнее, чем казнь. Они гадают сейчас, какой будет ответ России. Ответы могут быть за гранью либо очень болезненными для США. Допустим, будем вырубать разведывательные американские беспилотники, которые наводят ATACMS на цель. А может быть, сейчас идет новая партия ATACMS через Польшу? — заявил эксперт.

Обозреватель напомнил, что МИД России и Министерство обороны РФ пообещали не оставить без ответа атаку на Севастополь. Он подчеркнул, что мир находится в напряжении и народ ждет, как Москва отреагирует на произошедшее.

Я вам скажу нехорошие слова. Мы много раз чего обещали, давайте говорить правду. Мы уже устали [говорить] про эти красные линии. Где они? А центры принятия решения? — заключил Баранец.

Ранее Белоусов и Остин обсудили ситуацию вокруг Украины. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Глава Минобороны России указал своему собеседнику на опасность эскалации ситуации в зоне СВО, которую вызывают поставки американских вооружений для Вооруженных сил Украины.