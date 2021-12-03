«Омикрон» выявили на Шри-Ланке

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Беседа президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена может состояться уже в начале следующей недели. Она пройдёт в формате видео-конференц-связи и будет касаться в том числе дальнейшего продвижения НАТО на Восток, которое напрямую затрагивает интересы России, пишет «Коммерсант».

Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована, — говорится в материале. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что контакт лидеров необходим из-за увеличения количества проблем между...