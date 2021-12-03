«Омикрон» выявили на Шри-Ланке

Медицинские работники проводят тесты ПЦР на железнодорожном вокзале Форт в столице Шри-Ланки КоломбоФото: Ajith Perera/Xinhua/Global Look Press
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Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» подтвердили на Шри-Ланке, сообщает местное издание Morning со ссылкой на представителя отделения эпидемиологии Минздрава страны Самитху Гиниге. Как отмечается, заболевшего поместили на карантин.
Гражданин Шри-Ланки, вернувшийся из ЮАР, получил положительный тест на омикрон-штамм коронавируса, — сообщил Гиниге.