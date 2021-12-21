«Омикрон»-штамм уже распространился в 106 странах

Новый штамм COVID-19 «омикрон» обнаружен в 106 странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Там отмечают, что новый штамм распространяется быстрее других вариаций коронавируса, даже в странах с высоким уровнем иммунитета у населения. Об этом пишет ТАСС.

По состоянию на 21 декабря 2021 года (на 14:00 по центральноевропейскому времени) вариант «омикрон» обнаружен в 106 странах, — сказано в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

При этом в организации уточняют, что «общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность „омикрон“-штаммом, остаётся очень высоким». На данный момент в мире продолжает доминировать «дельта»-штамм, обнаруженный за этот период в 96% образцов биоматериала.

Ранее пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что россиян, которые отказываются делать прививки от коронавируса, нужно штрафовать минимум на 100 долларов. Такое наказание «ударит по их кошелькам» и заставит задуматься. Он отметил, что ориентироваться на богатых людей не нужно, достаточно будет штрафа в несколько тысяч.

При этом директор ТФОМС Севастополя Татьяна Гроздова тоже считает, что штраф за отказ делать прививку «станет дополнительной стимулирующей мерой для граждан». Но, по её словам, пока на такие меры «всё-таки идти не стоит».