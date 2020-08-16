ОДКБ: Белоруссия пока не обращалась с просьбой о помощи

https://static.news.ru/photo/751ea9cc-df39-11ea-a648-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Секретариат Организации договора о коллективной безопасности заявил, что Белоруссия пока не обращалась к ним с просьбой о помощи. В случае поступления подобного обращения от белорусской стороны оно будет рассмотрено в установленном порядке.

Как рассказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, основания для оказания помощи со стороны организации какой-либо стране прописаны в Договоре коллективной безопасности и уставе организации, пишет ТАСС.

Однако все решения об оказании помощи принимаются в организации только после проведения соответствующих консультаций со всеми государствами — членами ОДКБ, — сказал Зайнетдинов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз. Об этом 15 августа заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны РБ.