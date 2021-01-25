Очевидец рассказал о нападении на российских туристов в Стамбуле

https://static.news.ru/photo/db60266c-5f3f-11eb-a56e-fa163e074e61_660.jpg Фото: De Grandis/Fotogramma/Global Look Press

Житель Стамбула Александр Матросов, работавший неподалёку от места нападения на троих туристов из РФ, рассказал о случившемся. Он отметил, что нападавший был психически неуравновешен.

Я находился в своем ларьке, потом услышал крики, выбежал и увидел, что на земле лежат три человека. Они были российскими туристами. Я и ещё несколько человек подбежали к ним, — рассказал он журналисту «Вечерней Москвы».

Мужчина добавил, что одну из девушек ударили ножом семь раз, ещё двоих — по три или четыре раза.

Мы позвонили в полицию и скорую помощь. Люди из соседних домов сразу выбежали и начали перевязывать раны, но крови было очень много, — подчеркнул он.

Россиянка, получившая больше ранений, была в «ужасном» состоянии, у неё было сильное кровотечение. Нападавший держал в руках большой нож, похожий на кухонный.

Нападение произошло вечером 24 января в районе Бешикташ, оно попало на камеры видеонаблюдения. В результате ЧП россияне получили ранения. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Практически сразу была установлена личность злоумышленника. Им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. По предварительным данным, он имеет психические заболевания. В Генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что инцидент произошёл из-за бытового конфликта.

26 января в турецком суде запланировано рассмотрение дела о произошедшем. В настоящий момент обвиняемый задержан, он находится в управлении безопасности стамбульского района Бешикташ, писал NEWS.ru.