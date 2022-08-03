Оценена вероятность разрыва дипотношений между Китаем и США Востоковед Маслов: КНР не разорвет дипотношения с США, но ограничит деятельность американских компаний

Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Китай вряд ли пойдет на разрыв дипломатических отношений с США после приезда спикера Палаты председателей США Нэнси Пелоси на Тайвань, так как Пекин никогда не предпринимал резких шагов, заявил NEWS.ru директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, эксперт клуба «Валдай» Алексей Маслов. Однако, по его мнению, помимо военных учений у берегов Тайваня, КНР предпримет ряд ответных мер против тайваньских и американских компаний, которые будут жестко разделены. В частности, Китай уже прекратил поставки песка на Тайвань и закупки фруктов и овощей с острова.

Проблемы мер против Тайваня заключается в том, что Китай для Тайваня все таки китайская территория, поэтому меры будут приняты против тайваньских компаний, сотрудничающих с США​. Из-за китайских учений вокруг Тайваня, по сути, осуществляется блокада острова и все экспортные операции сейчас заморожены. В дальнейшем Китай прекратит поставки целого ряда редкоземельных металлов, что важно для производства микропроцессоров. И, конечно, будут ограничения тайваньских компаний на территории Китая, — считает Маслов.

По словам востоковеда, постепенно Китай будет вытеснять американские компании с территории КНР и в дальнейшем будет наращивать санкционный список. После приезда Пелоси в Тайбэй Пекин будет подводить Вашингтон к новым прямым переговорам между лидерами государств Си Цзиньпинем и Джо Байденом.

То развитие ситуации, которое есть сейчас, грозит военной катастрофой в Азии. Это не на руку ни США, ни Китаю. Если США не решились идти до конца, сносить всю экономику Китая и модель развития страны, в любом случае придется садиться за стол переговоров, — подытожил Маслов.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Это первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению спикера американской палаты представителей, ее поездка не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня.

Сразу после приезда Пелоси на Тайвань, МИД Китая вызвал посла США в КНР Николаса Бернса и выразил ему решительный протест в связи с визитом высокопоставленного американского политика на остров, который Пекин считает своей провинцией.