Общественники в Канаде предложили бесплатно раздавать наркоманам препараты

https://static.news.ru/photo/e08c1638-b633-11ea-8af8-fa163e074e61_660.jpg Фото: C. Heusler/Arco Images GmbH/Global Look Press

Представители благотворительной организации «Фронт освобождения потребителей наркотиков» из Ванкувера предложили бесплатно раздавать кокаин и героин людям с наркотической зависимостью.

По их мнению, такое решение позволит снизить смертность от передозировки в Британской Колумбии и станет ответом на бездействие муниципальных, региональных и федеральных властей.

Препараты были протестированы с помощью FTIR-спектрометрии и иммуноанализа и не содержат фентанила, аналогов фентанила, бензодиазепинов и многих других вредных примесей, — цитирует заявление организации РЕН ТВ.

Активисты подчеркнули, что на сегодняшний день героин и кокаин недоступны в рамках развёрнутого снабжения в столице Канады. По их словам, доступ к этим веществам является «срочно необходимым».

NEWS.ru передавал ранее, что в октябре 2018 года в Канаде были легализованы продажи марихуаны. Первые лицензированные магазины с наркотическими веществами открылись в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.