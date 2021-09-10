О вреде курения: как табачная компания диктовала свою волю президентам

Согласно обнародованным в понедельник ранее секретным документам, ВАТ потратила до полумиллиона долларов на «подмазки» тогдашнему президенту Зимбабве Роберту Мугабе и высокопоставленным функционерам партии Zanu-PF, которую он возглавлял 37 лет, с момента обретения тогдашней Южной Родезией независимости от Британии в 1984 году.

Британская табачная компания также платила взятки наличными деньгами политическим лидерам, полицейским генералам и таможенным руководителям Зимбабве и соседней ЮАР, чтобы те закрывали глаза на деятельность ВАТ, никак не вписывавшуюся в рамки местных законов.

В частности, обнародованы тысячи фактов, когда ВАТ с центральным офисом в Лондоне занималась промышленным шпионажем и слежкой за сотрудниками конкурирующих компаний в этих странах. Табачная компания создала там собственную разведывательную сеть, которая насчитывала около 200 секретных агентов. Они работали под прикрытием южноафриканской частной охранной фирмы Forensic Security Services (FSS) в 2000–2016 годах.

Официально FSS занималась расследованиями контрабанды сигарет, на деле же её агенты устраняли конкурентов и устраивали акты саботажа на их фабриках. Через охранную фирму ВАТ за взятки получала доступ к камерам видеонаблюдения по всей Южной Африке. В нарушение законов (не только двух африканских стран, но и самой Великобритании) агенты ВАТ устанавливали радиомаячки на автомобилях конкурентов и прослушивали их телефонные переговоры.

«Разведслужба» ВАТ провалилась, когда в 2012 году несколько её агентов были пойманы с поличным при попытке устроить акт саботажа на зимбабвийской табачной фабрике Savanna Tobacco. Поскольку инцидент стал достоянием общественности, скрыть концы в воду оказалось невозможным и полиция арестовала трёх директоров FSS.

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О том, насколько высоком политическом уровне велись тайные операции ВАТ, говорит то, что оправдываться перед общественностью пришлось лично президенту Роберту Мугабе. Он был вынужден публично осудить деятельность британской корпорации и её местных агентов.

Однако за кулисами бессменный зимбабвийский лидер продолжал «сотрудничество» с британскими табачниками — разумеется, не за бесплатно. «Подношения» достигали 300–500 тысяч долларов США за ту или иную «услугу». Судя по обнародованным документам, официально эти взятки оформлялись как пожертвования в предвыборные фонды Zanu-PF. По странному стечению обстоятельств сразу после перечисления этих пожертвований трое директоров FSS оказались на свободе.

Учитывая, что национальные банкноты в то время несли на себе по двенадцать — пятнадцать нулей, подобные взятки в местной валюте исчислялись квинтиллионами зимбабвийских долларов, и ВАТ передавала их приближённым президента в прямом смысле слова чемоданами. (Та же пачка сигарет в Зимбабве могла стоить 150 миллиардов местных долларов).

В самой ВАТ эти утверждения, разумеется, отвергают. В компании заявляют, что платить за информацию о конкурентах не противоречит законам Соединённого Королевства.

Мы решительно отвергаем неверное истолкование наших действий. Эти действия ставили целью борьбу с незаконной торговлей табачными изделиями и помощь правоохранительным органам в такой борьбе, — заявили в ВАТ.

Ранее в этом году сообщалось, что ВАТ также в середине 2010-х годов платила деньги лидерам ряда стран Африки за сворачивание национальных кампаний о вреде курения. Однако тогда британское бюро по расследованию особо серьёзных преступлений не нашло оснований для привлечения ВАТ к ответственности.

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Обвинения в адрес ВАТ следовало бы делить как минимум на два, а то и на больше, сказал NEWS.ru африканист Александр Зданевич.

Сегодня очень легко обвинять бывших президентов Мугабе и Зуму в чём угодно, потому что первый на эти обвинения ответить не может, так как находится в мире ином, а второй — под судом. Александр Зданевич старший преподаватель Восточного факультета СПбГУ старший преподаватель Восточного факультета СПбГУ

По словам эксперта, обвинения в «покупке режимов» в странах Африки постоянно звучат не только в адрес частных корпораций, таких как ВАТ, но и в адрес иностранных правительств — чаще всего в этом обвиняют Китай. Пекин в самом деле начал планомерное проникновение в страны третьего мира в период советско-китайского антагонизма в 1960–70-е годы, позиционируя себя как третью силу, равно противостоящую западному неоколониализму и «советскому социал-империализму».

Основания для таких обвинений, конечно, дают сами африканские лидеры, для многих из которых брать взятки столь же естественно, как дышать. При этом даже те немногие политики, вроде президента Танзании Джона Магуфули, кто искренне пытался искоренить это зло, особых успехов не добились, — напоминает Зданевич.

По словам эксперта, заслуживают сомнения те суммы, которые вменяются ВАТ в вину. Зданевич напоминает, что полмиллиона долларов — это, по сути, деньги на мелкие расходы для индустрий с многомиллиардными оборотами, каковой является в том числе табачная, несмотря на все усилия ВОЗ эти обороты сократить.

Взятка в полмиллиона долларов — это уровень какого-нибудь начальника отдела полиции, но никак не президента даже такой великой страны, как Зимбабве, — подчёркивает африканист.

Роберт Мугабе был свергнут в результате «бархатного переворота» в 2017 году и умер два года спустя в возрасте 96 лет.