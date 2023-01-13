NYT объяснил, чем вызвана спешка в вопросе передачи Киеву западного оружия NYT: спешка на тему передачи Киеву военной техники вызвана угрозой нового наступления России

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Спешка с передачей военной техники Украине вызвана угрозой нового наступления России этой весной, которая нивелирует прошлые успехи Вооруженных сил Украины, так обозреватели газеты The New York Times объяснили стремление стран Запада поскорее направить Киеву новое вооружение. В статье подчеркивается, что ранее Запад боялся передавать Украине определенное вооружение, чтобы не спровоцировать Москву, однако сейчас, по мнению западных стран, Украина может не выдержать новое наступление ВС РФ без такой помощи.

Западные чиновники все больше опасаются, что у Украины лишь узкое окно [возможностей] подготовиться к отражению ожидаемого российского наступления весной, они действуют быстро, чтобы дать украинцам современное вооружение, которое ранее они отказывались предоставлять из-за опасений спровоцировать Москву, — пишут авторы статьи.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC в течение двух месяц. Во Франции считают, что такие поставки не сделают Париж соучастником украинского конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января провел встречу с главой Польши Анджеем Дудой и его литовским коллегой Гитанасом Науседой во Львове, в ходе которой польский лидер пообещал в рамках международной коалиции передать Киеву роту танков Leopard (в польской армии это 14 единиц). По словам зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, поставленная Украине военная техника, в том числе и танки, в скором времени превратятся в груду ржавого металлолома.