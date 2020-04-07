Новое требование МВФ назвали в Раде

https://static.news.ru/photo/de7583aa-787d-11ea-b8de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что Международный валютный фонд и Всемирный банк недовольны принятым на Украине законом о рынке земли.

По его словам, в данных структурах не воспринимают нынешнюю редакцию закона и требуют от киевских властей изменить документ. Об этом Нимченко рассказал в эфире телеканала «112».

Он добавил, что закон, не разрешающий иностранцам покупать землю на Украине до проведения всенародного референдума, также не воспринимают и те «частные кредиторы, которые содержат Украину на сегодняшний день».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина пытается найти компромисс между внешними и внутренними интересами на рынке земли. Так считает политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник. По его словам, партнёры Киева заинтересованы в сельскохозяйственных землях страны, так как гектары плодородной почвы им необходимы для крупных агрохолдингов.