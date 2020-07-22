Ношение масок в Вашингтоне станет обязательным

https://static.news.ru/photo/62dd0b4c-cc41-11ea-8072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер планирует сделать ношение масок в столице США обязательным.

Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на предстоящее распоряжение градоначальника.

В большинстве случаев, если вы находитесь вне дома, вы должны носить маску, — цитирует Боузер.

Отмечается, что в соответствии с её распоряжением, все жители штата должны будут носить маски при выходе из дома. Исключения сделают для тех, кто принимает пищу, занимается спортом и для детей младше трёх лет.

Как писал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп заявил, что защитные маски являются «палкой о двух концах» и он не будет обязывать своих избирателей носить этот аксессуар на встрече с главой государства в Оклахоме. Президент напомнил, что ранее звучали мнения, что «от ношения маски только хуже». Глава государства призвал «возвращаться к нормальной жизни».