Ношение масок в Вашингтоне станет обязательным

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер планирует сделать ношение масок в столице США обязательным.
Об этом
В большинстве случаев, если вы находитесь вне дома, вы должны носить маску, — цитирует Боузер.
Отмечается, что в соответствии с её распоряжением, все жители штата должны будут носить маски при выходе из дома. Исключения сделают для тех, кто принимает пищу, занимается спортом и для детей младше трёх лет.
Как писал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп заявил, что защитные маски являются «палкой о двух концах» и он не будет обязывать своих избирателей носить этот аксессуар на встрече с главой государства в Оклахоме. Президент напомнил, что ранее звучали мнения, что «от ношения маски только хуже». Глава государства призвал «возвращаться к нормальной жизни».
Добавьте наши новости в избранные источники