Операторы не увидели связи в падении цен на туры в Египет с «омикроном»

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) объяснили, как повлияла информация о новом «омикрон»-штамме коронавируса на падение стоимости турпутёвок в Египет. Как заявил вице-президент организации Дмитрий Горин, прямого влияния нет, цены на путёвки формирует спрос.

«Омикрон» никакого влияния не оказывает на путешествия на международные, также и внутри России, — заявил он NEWS.ru.

По его словам, падение цен на турпутёвки в Египет — это результат сезонного снижение цен, особенно в период с 15 ноября по 15 декабря. Это период низкого спроса.

При наличии большого количества чартерных рейсов цены были очень доступны. Бюджетные предложения в Египет на эти даты можно было купить даже за 15 тысяч рублей за турпакет на человека на неделю, — резюмировал он.

Ранее член Совета Федерации, врач-педиатр, детский хирург и онколог Владимир Круглый заявил, что в России, скорее всего, уже есть заражённые новым штаммом коронавируса «омикрон». По его мнению, источником распространения могут быть люди, приехавшие из Египта. В связи с этим он призвал власти РФ закрыть авиасообщение с Египтом, пока новый вариант COVID-19 не будет изучен. Руководитель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе раскритиковала это предложение.