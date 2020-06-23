Нидерланды подтвердили расследование незакрытия неба в зоне крушения MH17

https://static.news.ru/photo/5e038d48-b568-11ea-9eda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Расследование фактов незакрытия неба над зоной военного конфликта на востоке Украины в 2014 году ведётся отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе рейса MH17.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полётов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.

Важно знать, что это не судебное расследование, а расследование фактов, и не имеет ничего общего с уголовным делом, — заявила Мосдейк.

Она подчеркнула, что Государственная прокуратура Нидерландов не участвует в упомянутом расследовании.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами 10 государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Как писал NEWS.ru, малайзийский самолёт, летевший в 2014 году рейсом МН17, вероятнее всего, был сбит из-под Первомайского, как и предполагалось ранее. Тейс Бергер отметил, что совместной следственной группой под руководством надзорного ведомства была проведена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты также провели необходимые расчёты, чтобы определить место запуска ракеты.