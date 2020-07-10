Нидерланды подали иск против России в Европейский суд за сбитый MH17

https://static.news.ru/photo/28a26cbe-c2ab-11ea-ab2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Нидерландов направило иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России по делу сбитого в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing рейса MH17. Родственники погибших ранее подали аналогичную жалобу в этот же суд.

Подавая иск в ЕСПЧ, мы тем самым максимально поддерживаем жалобы ближайших родственников и приближаемся к нашей цели — добиться справедливости ради жертв и их родных, — цитирует De Telegraaf министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока.

В результате катастрофы с Boeing погибли 298 человек, из них 196 голландцев. В Нидерландах полагают, что ракета «Бук», которой был сбит самолёт, вылетела с российской военной базы.

Как писал NEWS.ru, слушания по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года отложены до 31 августа, сообщил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс в ходе судебного заседания. Во время нового заседания планируется огласить решения, которые касаются требований, сделанных прокуратурой в защиту ополченца ДНР Олега Пулатова, а также адвокатами его родственников.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждане России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство.