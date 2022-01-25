«Ни войны, ни мира»: украинский политолог о стратегии Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому выгодна нынешняя политическая ситуация, когда на юго-востоке страны нет «ни войны, ни мира». Его лучшая стратегия заключается в лавировании и балансировании между войной и миром, чтобы внутри Украины не взяли вверх милитаристские силы, заявил директор Института глобальных стратегий (Киев), политолог Вадим Карасёв в разговоре с NEWS.ru.

Военно-медийная мобилизация и нагнетание милитарной обстановки приводит к тому, что во внутриполитической игре в Украине начинает брать верх партия войны или партия патриотической мобилизации. С политической точки зрения — это не в интересах Зеленского. Ему выгодна нынешняя ситуация: ни войны, ни мира, — сказал Карасёв.

По его словам, обострение военного конфликта может привести к тому, что верх на Украине возьмут радикальные патриотические силы, а «мир» и реализация Минских соглашений создаст много точек внутренних конфликтов внутри Украины, не выгодных нынешней власти.

У Зеленского лучшая стратегия — это лавировать и балансировать между войной и миром, что-то делать или обещать по вопросам реализации Минских соглашений, но не слишком быстро реагировать на возможное ухудшение военной обстановки на границе с Россией. Просто иногда не замечать [её ухудшение], либо, если такая активность есть, публично это отрицать, — считает украинский политолог.

Карасёв добавил, что с октября 2020 года часть команды Зеленского говорила об отсутствии подготовки «вторжения» России на Украину. Минобороны страны, разведка и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не подтверждали создание российских ударных группировок на границе с Украиной, поэтому Зеленский призывал «не паниковать, не истерить и быть рациональными», поскольку Киев не ожидал атак Москвы, отметил политолог.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что российские ВС не создали ударные группировки, которые могли бы совершить вторжение на Украину. Он добавил, что будет готов присоединиться к переговорам, если они пройдут в Брюсселе или Мюнхене с участием партнёров — министров обороны США и Великобритании.