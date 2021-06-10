Немецкий политолог раскрыл цель визита Меркель в Вашингтон

https://static.news.ru/photo/73922e48-caa8-11eb-b841-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предстоящая поездка канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон будет носить символический характер. Она хочет показать, что уходит со своего поста как подруга Америки. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru немецкий политолог, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

Тот факт, что американцы перестанут накладывать санкции на «Северный поток —2», очень помогает ей закончить 16-летнее правление с позитивом в отношении трансатлантических отношений. Для неё это очень важно. Её визит в Вашингтон в первую очередь будет нести символический характер. Меркель хочет поправить отношения и показать, что уходит как подруга Америки, а не как соперница и как враг, — считает политолог.

По его словам, на встрече с главой Белого дома Джо Байденом Меркель будет говорить о восстановлении и улучшении трансатлантических отношений.

Ранее газета Handelsblatt написала со ссылкой на свои источники, что канцлер Германии во время предстоящей поездки поднимет широкий круг тем, но основное внимание будет уделено проекту «Северный поток —2». Визит состоится в июле или августе.