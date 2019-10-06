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Немецкий политолог Александр Рар считает, что Берлин и Париж будут давить на Киев, чтобы предоставить Донбассу подлинную автономию в рамках украинского государства. В связи с этим, Москва не станет оказывать помощь ополченцам, в регион будут введены силы ОБСЕ, которые будут следить, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

Владимир Зеленский в этом вопросе будет осторожно двигаться вперёд, не будет идти на опасные для него компромиссы, — цитирует Украина.ру эксперта.

Как писал News.ru, участники украинских добровольческих организаций прибыли в населённый пункт Золотое в Донбассе, чтобы защищать его после разведения вооружённых сил. Об этом заявил глава партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий. Партийный лидер отметил, что «ветераны-добровольцы» выполнят свою обязанность по защите «каждого украинца и каждого сантиметра украинской земли», если это не собираются делать власти страны.