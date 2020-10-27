Немецкая модель рассказала о проблемах в жизни из-за девятого размера груди

https://static.news.ru/photo/ff1a0e66-1876-11eb-ba8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

26-летняя немецкая модель Ивонн Бар, перенёсшая несколько операций по увеличению груди, решила уменьшить свой бюст. Она рассказала журналистам, что пышные формы мешают в построении отношений.

Изначально у девушки был первый размер груди. Она решилась на операции, чтобы справиться с комплексами. Они появились, когда в школе её дразнили из-за отсутствия форм. Бар потратила на пластику $47 тысяч. Девушка не ограничилась четырьмя операциями по увеличению груди, а также подтянула ягодицы, сделала липосакцию, вколола себе филлеры и ботокс.

Несмотря на такое преображение, модель испытывает проблемы в личной жизни. Некоторое время назад девушка встречалась с футболистом, который отказался появляться с ней на людях из-за силиконовой груди. Теперь Ивонн Бар считает, что её бюст «отпугивает хороших мужчин».

Мужчины относятся ко мне как к развлечению и не воспринимают меня всерьёз, — рассказала девушка журналистам Daily Star.

Также модель испытывает проблемы со здоровьем: из-за большой груди у неё сильно болит спина, иногда девушка не может встать с постели целый день.

Деньги на операцию Ивонн Бар собирает через Интернет.

Как писал NEWS.ru, полицейская Сара Келлер из немецкого Дуйсбурга уволилась с работы, чтобы стать БДСМ-моделью. Девушка выступает под псевдонимом Келия Токсик. Она не только участвует в откровенных фотосессиях, но и занимается проституцией.