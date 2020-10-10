Полицейская сменила униформу на латексный костюм, чтобы стать БДСМ-госпожой

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Бывшая полицейская Сара Келлер из германского Дуйсбурга оставила службу в правоохранительных органах, где трудилась 11 лет, ради более привлекательной работы. Она стала БДСМ-моделью.

Она пробовала себя в роли доминатрикс и раньше. В личной жизни девушка всегда испытывала страсть к БДСМ. Но по-настоящему Келлер увлеклась этим в 2011 году, когда вместе с другом впервые побывала на фетиш-вечеринке. Несколько лет она вела двойную жизнь: днём раскрывала преступления, совершённые на сексуальной почве, а по ночам пробуждала самые потаённые эротические фантазии в своих клиентах, пишет Daily Star . Её страсть к такой стороне жизни подогревали рассказы задержанных, в которых полицейская находила всё больше интересного.

Яркий макияж, броский маникюр, увеличенная грудь — традиционные ценности интересовали Келлер всё меньше, а её сослуживцев всё больше. В 2017 году они прознали про «тёмную сторону» девушки, и ей пришлось оставить службу.

Сейчас яркая блондинка выступает под псевдонимом Келия Токсик. Сменив униформу на латексный костюм, она снимается в откровенных фотосессиях и оказывает эскорт-услуги. При этом «госпожа» занята действительно любимым делом, а зарабатывает гораздо больше бывших коллег.

Проявлять силу и подчинять себе людей ей понравилось больше, чем бороться с преступниками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Анна Седокова выбрала БДСМ-наряд для ответа на замечание журналистки Ксении Собчак о женщинах, которые после 40 лет начинают показывать публике «обнажённые» снимки. Пикантную фотографию бывшая солистка группы «ВИА Гра» разместила на своей странице в Instagram, заметив, что ей надоели «стереотипы, которые годами загружали в головы женщин».