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Неизвестные осквернили храм РПЦ в Буэнос-Айресе

01:59, 03 апреля 2022
Неизвестные осквернили храм РПЦ в Буэнос-Айресе pixabay.com
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Неизвестные осквернили Благовещенский кафедральный собор Русской православной церкви Московского патриархата в Буэнос-Айресе, передаёт РИА Новости. Вандалы оставили оскорбительные надписи в адрес России и её руководства на стенах храма. Отмечается, что здание в настоящее время находится на реконструкции​​​.

Считаем возмутительными подобные действия в отношении зданий, представляющих культурную и духовную ценность для верующих, — заявила агентству председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Сильвана Ярмолюк.

Она призвала аргентинские власти найти и наказать виновных.

В Кремле крайне негативно оценивают возможный запрет деятельности Русской православной церкви и изъятие её имущества на Украине, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал соответствующий законопроект, внесённый в Верховную раду Украины 29 марта.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, правительство Украины со дня опубликования закона должно «распорядиться объектами недвижимого имущества и движимых вещей», находящихся либо в собственности, либо в аренде или на «других основаниях в распоряжении у организаций», деятельность которых запрещена в рамках данного закона.

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