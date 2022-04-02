Неизвестные осквернили храм РПЦ в Буэнос-Айресе

Неизвестные осквернили Благовещенский кафедральный собор Русской православной церкви Московского патриархата в Буэнос-Айресе, передаёт РИА Новости. Вандалы оставили оскорбительные надписи в адрес России и её руководства на стенах храма. Отмечается, что здание в настоящее время находится на реконструкции​​​.

Считаем возмутительными подобные действия в отношении зданий, представляющих культурную и духовную ценность для верующих, — заявила агентству председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Сильвана Ярмолюк.

Она призвала аргентинские власти найти и наказать виновных.

В Кремле крайне негативно оценивают возможный запрет деятельности Русской православной церкви и изъятие её имущества на Украине, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал соответствующий законопроект, внесённый в Верховную раду Украины 29 марта.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, правительство Украины со дня опубликования закона должно «распорядиться объектами недвижимого имущества и движимых вещей», находящихся либо в собственности, либо в аренде или на «других основаниях в распоряжении у организаций», деятельность которых запрещена в рамках данного закона.