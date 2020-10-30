Небензя объяснил, чем Запад сильнее всего оскорбляет Путина

https://static.news.ru/photo/18ae3794-1b10-11eb-9212-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, какие замечания со стороны представителей западных стран звучат наиболее оскорбительно в адрес российского президента Владимира Путина. В частности, он ответил на вопрос американских журналистов об «отравлениях» и убийствах.

Журналист CNN задал Небензе вопрос о том, «почему так много оппонентов Путина были убиты или отравлены», сообщает РИА Новости.

Для меня даже намёк на то, что президент Путин стоит за приказом или указанием убить того или иного человека, является оскорблением, — ответил российский постпред.

Небензя добавил, что в мире действительно происходят убийства политиков, но никому не приходит в голову тут же обвинять в убийстве лидера той страны, где оно произошло. Насчёт заявлений западной прессы о президенте России и убийствах политик сказал, что «даже предположить такое просто невозможно, невообразимо».

Представитель России при ООН посетовал, что общественность в США уже привыкла к заявлениям, что якобы Путин по четвергам проводит некие тайные совещания, где выбирает себе новую жертву. Небензя назвал эти утверждения «полной чушью», в которую, к сожалению, верят читатели вполне серьёзных американских СМИ вроде New York Times.

Как сообщал NEWS.ru ранее, британское издание The Guardian со ссылкой на источники сообщило, что отравление Алексея Навального якобы организовали сотрудники Второй службы ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. Оно было совершено с целью запугивания, а не убийства оппозиционера.

Сам Навальный уже заявлял, что его якобы пытались убить по личному приказу Путина.