МИД РФ отреагировал на посредничество ЕС в Карабахе

Фото Aleksander Polyakov/Global Look Press

Москва рассчитывает, что Брюссель будет помогать реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху, а не вести геополитические игры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, Россия выполняет всестороннее содействие партнерам из Баку и Еревана на всех треках, включая разблокирование транспортных связей, делимитацию границы, налаживание общественного диалога.

Мы видим упорные попытки ЕС вклиниться в процесс реализации договоренностей на высшем уровне. Рассчитываем, что Брюссель будет помогать их реализации, если им так хочется, а не вести геополитические игры, — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что стратегическая цель России — превращение Южного Кавказа в зону стабильности и процветания, а также содействие этому процессу. По ее словам, одна из ключевых задач — комплексная нормализация отношений Баку и Еревана, установление прочного мира.

Захарова подчеркнула, что Россия обладает уникальным экспертным потенциалом в области делимитации и урегулирования пограничных споров на постсоветском пространстве.

Будем рады поделиться своим опытом и наработками. Команда российских экспертов для оказания консультативного содействия уже сформирована, — подчеркнула дипломат.

Третья встреча в Брюсселе прошла 22 мая при посредничестве главы Евросоюза Шарля Мишеля. Стороны обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана. Кроме этого, затрагивался вопрос разблокировки транспортного сообщения между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана. Также политики условились о таможенных правилах и безопасности на границе.

К практической реализации достигнутых в Брюсселе договоренностей Азербайджан и Армения перешли почти сразу после встречи на европейской площадке. Председатели пограничной комиссии Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели первую встречу на границе. Отмечается, что стороны обсудили организационные и процедурные вопросы совместной деятельности комиссий. Вместе с тем представители стран договорились использовать различные площадки для проведения дальнейших встреч. В частности, условились о проведении второго раунда переговоров в Москве и очередной встрече в Брюсселе.