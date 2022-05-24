Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели первую встречу на границе

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Председатели пограничной комиссии Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели первую встречу на границе, сообщает МИД Армении. Встреча прошла в рамках работы комиссий по делимитации и пограничной безопасности между двумя странами.

Стороны подтвердили готовность в рамках комиссий вести работу по делимитации и другим соответствующим вопросам, включая вопросы обеспечения безопасности на границе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили организационные и процедурные вопросы совместной деятельности комиссий. Вместе с тем представители стран договорились использовать различные площадки для проведения дальнейших встреч. В частности, договорились о проведении второго раунда переговоров в Москве и очередной встрече в Брюсселе.

Третья встреча в Брюсселе прошла 22 мая при посредничестве главы Евросоюза Шарля Мишеля. Стороны обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана. Кроме этого, затрагивался вопрос разблокировки транспортного сообщения между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана. Также политики условились о таможенных правилах и безопасности на границе.

К практической реализации достигнутых в Брюсселе договоренностей Азербайджан и Армения перешли уже на следующей день после встречи на европейской площадке. Алиев создал госкомиссию по делимитации границы с Арменией, председателем которой был назначен заместитель премьер-министра республики Шахин Мустафаев. В состав комиссии также вошли 22 представителя власти Азербайджана. Вслед за ним об утверждении аналогичной комиссии заявил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Председателем нового государственного органа назначили вице-премьера Мгера Григоряна.