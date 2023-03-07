Названы самые популярные страны для отмывания денег Росфинмониторинг: Испания, Британия и Латвия популярны для отмывания преступных средств

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самыми популярными странами для отмывания преступных средств являются Испания, Великобритания, Латвия, Нидерланды, а также ряд офшорных юрисдикций. Об этом РИА Новости рассказал статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Он отметил, что эти страны в последнее время отказываются сотрудничать с российской финансовой разведкой.

До 2022 года — это были страны, известные своей привлекательностью для приобретения недвижимости, предметов роскоши и так далее. Это Испания, Великобритания, Латвия, Нидерланды и ряд других, в том числе известные офшорные юрисдикции, — сказал Негляд.

По его мнению, нарушение обмена информацией между странами может привести к общему повышению уровня преступности, поскольку правонарушители «быстро адаптируются к меняющимся условиям, находят слабое звено», Последним, как полагает Негляд, может стать «несотрудничающая страна».

Ранее сообщалось, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила участие России в организации. При этом в FATF отметили, что РФ должна выполнять свои финансовые обязательства, поскольку остается участником глобальной сети. Речь идет о членских взносах.

В Росфинмониторинге сочли решение группы политизированным и безосновательным.