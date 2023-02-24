России запретили бороться с отмыванием денег Участие России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег приостановлено

Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила участие России в организации. При этом в FATF отметили, что РФ должна выполнять свои финансовые обязательства, поскольку остается участником глобальной сети. Речь идет о членских взносах.

Действия РФ противоречат основным принципам FATF, направленным на укрепление безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы. Они также представляют собой грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, которые должны соблюдать члены FATF,— говорится в сообщении.

В Росфинмониторинге сочли решение группы политизированным и безосновательным. В ведомстве подчеркнули, что FATF «не опирается на установленные процедуры» и идет вразрез с целями организации по защите финансовых систем и экономики в целом.

При этом в Росфинмониторинге подчеркнули, что РФ продолжить противодействовать экономическим преступлениям, в том числе активизируя международное сотрудничество с заинтересованными странами.

Ранее кабмин по поручению президента РФ Владимира Путина внес в парламент законопроект о декриминализации четырех экономических преступлений. Речь идет о неуплате налогов и страховых взносов.