Названы даты приезда в Москву президента Бразилии Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару посетит Москву с визитом 14-17 февраля. Об этом сообщили в МИД страны.

Запланированный визит президента в Москву — 14-17 февраля, — рассказали в ведомстве.

Ранее издание Folha de Sao Paulo сообщило, что США оказывают давление на правительство президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряжённости вокруг Украины. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Карлосом Франса выразил обеспокоенность, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте.

Сам Болсонару заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным не намерен поднимать вопрос эскалации вокруг Украины.

Предполагается, что Болсонару и Путин обсудят двусторонние отношения Бразилии и России, партнёров по БРИКС. Эта повестка не имеет ничего общего с геополитической ситуацией на востоке Европы.