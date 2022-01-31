США добиваются отмены визита президента Бразилии в Россию

США оказывают давление на правительство президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряжённости вокруг Украины, сообщило издание Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в МИД страны. Бразильский лидер ранее подтвердил намерение посетить Москву, куда его в декабре прошлого года пригласил российский коллега Владимир Путин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел Карлосом Франса вновь выразил обеспокоенность, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте, — рассказал собеседник издания.

Как стало известно Folha de Sao Paulo, аналогичные переговоры администрация Джо Байдена провела с Аргентиной, чей президент Альерто Фернандес должен посетить Россию на текущей неделе. По информации издания, США не требуют явно менять повестку, однако дают понять, что работают над тем, чтобы поездка не состоялась или была отложена.

По данным источника, намерения отменить поездку в Москву у бразильского руководства нет. Предполагается, что Болсонару и Путин обсудят двусторонние отношения Бразилии и России, партнёров по БРИКС. Эта повестка не имеет ничего общего с геополитической ситуацией на востоке Европы, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что намерен посетить Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина. В поездке его будет сопровождать министерская делегация.