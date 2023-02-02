Россию опустили на 22 строчки в рейтинге демократии The Economist: Россия опустилась до 146 строчки в Индексе демократии

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Журнал The Economist опубликовал обновленный рейтинг стран в Индексе демократии по итогам 2022 году, в котором Россия опустилась на 22 позиции до 146 строчки. Этот показатель стал антирекордом страны на шкале наблюдений с 2006 года.

Россия зафиксировала самый большой демократический упадок среди всех стран мира, опустившись на 22 позиции в рейтинге до 146-го места. Амбициям Владимира Путина восстановить положение России как имперской державы яростно противостоит Запад, но осуждение со стороны незападных стран не является общим. Около двух третей людей живут в странах, правительства которых либо нейтральны, либо пророссийски настроены, — пишут аналитики издания.

Авторы рейтинга полагают, что медийная машина российского режима пытается убедить южные страны в том, что цель Запада — «разделить и уничтожить Россию». В самой России, по данным издания, наблюдается жесткий контроль государства над средствами массовой информации и подавление антивоенных демонстрантов. Все это привело к рекордно низкому показателю рейтинга — 2,28.

В 2011 году Россия в Индексе демократии перекочевала из списка стран с гибридными режима в список авторитарных режимов. Рейтинг России поступательно снижался. В 2010 году он составлял 4,26 из возможных 10.

В первую тройку демократически развитых стран вошли Норвегия (9,81), Новая Зеландия (9,61) и Исландия (9,52). Почти половина (45,3%) населения мира живет в условиях той или иной демократии, в то время как более трети (36,9%) живут в условиях авторитарного правления, пишут исследователи.

Ранее ВЦИОМ публиковал результаты опроса, согласно которым больше половины россиян (59%) не видят пользы от западной цивилизации, демократии и культуры. Треть респондентов считают, что они не подходят России, а 26% называют их разрушительными для страны.