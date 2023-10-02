Названа устойчивая к антибиотикам инфекция у раненого бойца ВСУ Военэксперт Никулин: раненые бойцы ВСУ могут быть заражены атипичной пневмонией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если обнаруженная у раненого бойца Вооруженных сил Украины инфекция устойчива к антибиотикам, это говорит об агенте биологического оружия, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин. Он считает, что это может быть атипичная пневмония.

То, что ни один антибиотик не действует, скорее всего, говорит о том, что это агент биологического оружия. Какой именно — надо смотреть. Может быть, атипичная пневмония. Еще с 2014 года каждый раз, когда начинались боевые действия в этих местах, появлялась атипичная пневмония — в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской областях. Американцы ведут несанкционированные эксперименты и работают активно, — заявил Никулин.

Военный эксперт напомнил, что у многих украинских военнопленных российские врачи обнаружили антитела к таким опасным заболеваниям, как чума, туляремия, сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка, Эбола, лихорадка денге, лихорадка Западного Нила. Это те инфекции, которых на Украине никогда не было, подчеркнул Никулин.

Financial Times сообщил, что раненые украинские военнослужащие заразились инфекциями, устойчивыми к лечению с помощью антибиотиков. По данным газеты, с начала спецоперации на Украине случаи таких заражений зафиксированы не только в самой стране, но и в других частях Европы, куда были доставлены солдаты ВСУ на лечение. FT утверждает, что человек мог подцепить инфекцию не только в украинских больницах, но и в местах пребываний украинских беженцев в других странах.