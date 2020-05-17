Названа причина смерти посла Китая в Израиле

https://static.news.ru/photo/c1d26478-986e-11ea-9ffe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel_bar-On/Global Look Press

Посол Китая в Израиле Ду Вэй умер из-за причин, связанных с состоянием здоровья.

Центральное телевидение Китая уточнило , что смерть дипломата требует дополнительной проверки. Сообщается, что МИД КНР выразил искренние соболезнования членам семьи умершего.

57-летний Ду Вэй был найден мёртвым в своей резиденции в городе Герцлия. Израильские СМИ сообщили, что смерть наступила во сне от естественных причин.

МИД КНР назначил Ду Вэя послом в Израиле в феврале этого года. До этого дипломат представлял интересы Китая на Украине.

NEWS.ru писал, что власти китайского города Ухань изначально уменьшили реальные масштабы вспышки коронавирусной эпидемии. Такого мнения придерживается ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань. Он рассказал, что посещал Ухань 18 января вместе с экспертами. Тогда он получил много звонков от врачей.