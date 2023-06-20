Названа причина пропажи батискафа у обломков «Титаника» Капитан первого ранга Дандыкин: батискаф мог запутаться в обломках «Титаника» и застрять

Фото: OceanGate

Пропавший у обломков «Титаника» батискаф мог запутаться и застрять на глубине, заявил NEWS.ru капитан первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин. Он предположил, что аппарат потерял возможность всплывать, а у пассажиров остались только коммуникативные возможности.

Я думаю, батискаф мог запутаться в обломках «Титаника» и застрять на глубине, если пилот не очень владеет ситуацией. Были случаи, когда и аквалангисты залезали внутрь и погибали. Скорее всего, аппарат потерял возможность всплывать, он обездвижен, у людей остались только коммуникативные возможности, — считает Дандыкин.

О пропаже подводной лодки сообщалось накануне. Известно, что на борту пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа находится британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг. Отмечается, что в настоящее время проводится поисково-спасательная операция в районе исчезновения глубоководного аппарата. Экспедицию организовала компания OceanGate Expedition.

Утром 20 июня один из туристов, находившийся на борту исследовательского батискафа, вышел на связь и заявил, что с ним все хорошо. Этим туристом является Рори Голден, исследователь из Ирландии. Он заявил, что все члены экипажа ожидают спасателей.