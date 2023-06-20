Один из членов экипажа пропавшего у «Титаника» батискафа вышел на связь Irish Times: находившийся на борту пропавшего батискафа у «Титаника» турист заявил, что с ним все хорошо

Фото: OceanGate

Один из туристов, находившийся на борту исследовательского батискафа, который пропал по пути к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане, вышел на связь и заявил, что с ним все хорошо, сообщает Irish Times. По данным издания, этим туристом является Рори Голден, исследователь из Ирландии. Он заявил, что все члены экипажа ожидают спасателей.

Я в порядке. Мы все сосредоточены на борту наших друзей. Возможности нашего интернета ограниченны, чтобы сохранить пропускную способность доступной для скоординированных усилий, которые имеют место, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Спасибо всем и думайте о хорошем. Так и есть, — написал Голден.

О пропаже подводной лодки сообщалось накануне. Известно, что на борту пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа находится британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг. Отмечается, что в настоящее время проводится поисково-спасательная операция в районе исчезновения глубоководного аппарата. Экспедицию организовала компания OceanGate Expedition.

До этого океанографический институт Вудс-Хоул из Массачусетса опубликовал кадры с места крушения знаменитого лайнера «Титаник», затонувшего в Северной Атлантике в 1912 году. Ученые обнародовали видео в честь 25-й годовщины выхода одноименного фильма Джеймса Кэмерона. На архивных кадрах показан покрытый толстым слоем наростов корабль, обитателями которого стали рыбы и крабы. Рядом с лайнером разбросаны обломки мебели.