Назван один из членов экипажа пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа CBS: миллиардер Хардинг находится на борту пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа

Фото: Martin Moxter / imagebroker.com / Global Look Press

На борту пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа находится британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, сообщает телеканал CBS News. Отмечается, что в настоящее время проводится поисково-спасательная операция в районе исчезновения глубоководного аппарата. Экспедиция проводилась компанией OceanGate Expedition.

17 июня Хардинг написал в социальных сетях, что вошел в состав экспедиции компании OceanGate Expedition, которая накануне отправилась из Сент-Джонса (Ньюфаундленд). В его сообщении уточнялось, что в команде есть несколько легендарных исследователей, которые с 1980-х годов совершили более 30 погружений к «Титанику», — сказано в публикации.

Позже информацию о нахождении бизнесмена на борту аппарата подтвердил его приемный сын Брайан Зас.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что четыре ребенка найдены живыми спустя 40 дней после авиакатастрофы в республике. Случившееся он назвал радостью для всей страны. Дети были пассажирами самолета Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны. Экипаж лайнера сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал. Самолет обнаружили спустя 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, но шестерых пассажиров, четверо из которых — дети, не нашли ни в салоне, ни в окрестностях самолета. Позднее были обнаружены два тела: второго пилота и матери малышей.