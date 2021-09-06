Учёные определили фактор риска тяжёлого течения COVID-19

Жителей регионов с высоким уровнем загрязнения воздуха могут чаще госпитализировать с тяжёлой формой течения коронавирусной инфекции. Данные условия являются фактором риска у заболевших COVID-19. Об этом говорится в докладе учёных из Имперского колледжа Лондона.

Специалисты изучили данные 34 исследований, которые были посвящены связи качества воздуха с коронавирусом и другими лёгочными инфекциями. Учёные определили, что из-за воздействия загрязнённого воздуха у человека повышается риск заболеть тяжёлой формой коронавируса. По мнению авторов статьи, это может быть обусловлено связью между плохим качеством воздуха и заболеваниями лёгких и сердца. Таким образом, исследователям удалось показать связь между пребыванием в областях с повышенным уровнем загрязнения воздуха и госпитализацией у людей, заболевших коронавирусом.

Ранее учёные Оксфордского университета выяснили, что самый древний предшественник коронавирусов SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2, вызвавших соответственно вспышку атипичной пневмонии в 2002–2004 годах и COVID-19, существовал 21 тысячу лет назад. Специалисты отмечают, что вирусы способны очень быстро эволюционировать, однако они должны оставаться адаптированными к своим хозяевам. Это значит, что скорость вирусной эволюции зависит от скорости эволюции их переносчиков.