Учёные определили фактор риска тяжёлого течения COVID-19

Жителей регионов с высоким уровнем загрязнения воздуха могут чаще госпитализировать с тяжёлой формой течения коронавирусной инфекции. Данные условия являются фактором риска у заболевших COVID-19. Об этом говорится в докладе учёных из Имперского колледжа Лондона.
Специалисты
Ранее учёные Оксфордского университета выяснили, что самый древний предшественник коронавирусов SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2, вызвавших соответственно вспышку атипичной пневмонии в 2002–2004 годах и COVID-19, существовал 21 тысячу лет назад. Специалисты отмечают, что вирусы способны очень быстро эволюционировать, однако они должны оставаться адаптированными к своим хозяевам. Это значит, что скорость вирусной эволюции зависит от скорости эволюции их переносчиков.