НАТО призвала Россию остаться в ДОВСЕ

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Руководство НАТО обратилось к властям России с призывом отказаться от выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и продолжить соблюдать его требования, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Альянса. Авторы документа выразили надежду на то, что за оставшееся время до выхода из ДОВСЕ Россия пересмотрит свое решение.

Страны НАТО настоятельно призывают Россию соблюдать свои обязательства и обязанности, использовать остающееся до выхода время для пересмотра своего решения, — говорится в заявлении.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора ДОВСЕ. Закон был принят Госдумой 16 мая и спустя неделю одобрен Советом Федерации. ДОВСЕ предусматривал ограничения численности военной техники в Европе. Россия уведомила всех участников Договора о своем решении выйти из него, это произойдет 7 ноября.

Военный эксперт Виктор Литовкин отмечал, что выход России из ДОВСЕ связан с невыгодным положением, когда российские квоты могли контролировать страны, входящие в Договор, при этом сама РФ не могла проводить проверки. Дело в том, что многие страны, которые начали входить в НАТО, не ратифицировали ДОВСЕ. По мнению Литовкина, участие России в Договоре не имело смысла, поскольку он уже не работал.