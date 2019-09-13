https://static.news.ru/photo/b6c46be2-d5cf-11e9-b123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Военные городки, оставленные в Германии военнослужащими Западной группы войск (ЗГВ), превратились в обломки и развалины. Это советское наследие, на котором лежит «проклятие».

Такая точка зрения высказана в статье, опубликованной в немецком таблоиде Bild .

Издание отмечает, что развалины «прокляты», поскольку от них до сих пор не удаётся избавиться.

Руководитель одной из немецких коммун Ральф Хензель связывает это с тем, что избавиться от советского наследия мешают законы.

После вывода войск в нашем распоряжении оказались 300 гектаров казарм. Мы их снесли, посадили лес, построили солнечную электростанцию. Все развалины, которые остались, находятся под охраной закона об исторических памятниках, — объяснил Хензель.

Его поддержал мэр города Кенигсбрюк, который заявил, что часть развалин нельзя снести из-за закона об охране памятников. Кроме того, некоторые из них имеют частных владельцев, ожидают ремонта или находятся на территории заповедников.

Также издание указывает, что снос и уборка «бетонных гигантов» предполагает трату немалых средств, а их просто нет.

Ранее News.ru сообщал, что существование советских республик Прибалтики опровергли в Латвии. Министр иностранных дел этой страны Эдгарс Ринкевичс заявил, что республики Прибалтики никогда не входили в состав СССР, а были им «оккупированы». Так дипломат ответил на сообщение МИД России о неоправдавшихся надеждах на появление в Европе новых правовых государств после получения независимости Латвией, Литвой и Эстонией.