Население Франции призывают быть готовым к повторной изоляции

https://static.news.ru/photo/d4e882c2-93b4-11ea-823e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alessia Giuliani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Людям нужно быть готовым к повторной массовой изоляции, заявил координатор стратегии начавшегося выхода Франции из режима изоляции, введённого из-за пандемии COVID-19, Жан Кастекс.

Должна быть предусмотрена чрезвычайная повторная изоляция, — цитирует его «Интерфакс».

По его мнению, это важно в условиях отсутствия вакцины, когда население остаётся беззащитным от вируса. Кроме того, он призвал к обеспечению обратимости мер, начавшихся в стране с отмены разрешений на перемещения людей до 100 км от дома, открытия непродовольственных магазинов и возобновления работы некоторых предприятий.

Ранее NEWS.ru писал, что режим самоизоляции действует во Франции с 17 марта. В стране закрыты кафе, рестораны, гостиницы и магазины с товарами не первой необходимости. Планируется, что ограничения будут постепенно снимать с 11 мая. Граждане обязаны будут носить маски в общественном транспорте и школах, а также соблюдать дистанцию, писал NEWS.ru.