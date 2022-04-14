Нарышкин: критикующих спецоперацию россиян ждёт «судьба Мазепы»

Россиян, которые критикуют проведение спецоперации РФ на Украине, ожидает судьба гетмана Ивана Мазепы, который предал Петра I в ходе Северной войны со шведами, об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его мнению, спецоперация сплотила российское общество.

Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочёл стать так называемым гражданином мира, отвернувшимся от своей родины, ждёт судьба изменника Мазепы, о котором ещё Пушкин писал, что «он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него», — сказал Нарышкин.

Нарышкин ранее сообщил, что российский император Пётр I перевернулся бы в гробу, если бы узнал, до чего дошла Украина за последние 30 лет. Он отметил, что одна из самых великих побед российского императора состоялась под Полтавой.

Ранее СВР также рассказал, что российская спецоперация на Украине стала точкой невозврата для коллективного Запада в политике русофобии. По его словам, Запад откровенно попирает собственные основные принципы, включая неприкосновенность частной собственности, свободу слова и неограниченное распространение информации.