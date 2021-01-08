Над Антарктидой закрылась рекордная озоновая дыра

https://static.news.ru/photo/baa7437a-51b5-11eb-b1fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Shiping/Xinhua/Global Look Press

Озоновая дыра над Антарктидой закрылась за несколько дней до наступления Нового года. Ранее она выросла до самого большого размера за всю историю наблюдений. Сообщение об этом появилось на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Согласно ему, 28 декабря 2020 года озоновая дыра окончательно закрылась. При этом 20 сентября её площадь достигла максимума и составила 24,8 млн кв. км. По данным ВМО, это одна из самых больших озоновых дыр за историю наблюдений в этой местности, которые ведутся уже на протяжении 40 лет.

При этом в 2019 году она была необычайно маленькой и одной из самых недолговечных. Метеорологи называют озоновые дыры сезонным явлением. Оно происходит над полюсами, при этом в Северном полушарии возникает множество озоновых мини-дыр, существующих не более недели, а над Антарктидой — одна большая. С середины августа озоновая дыра над Антарктидой начала резко расти, в сентябре достигла максимума, а в декабре закрылась, передаёт портал meteoprog.

Ранее NEWS.ru писал о том, что участники Российской антарктической экспедиции обнаружили на острове Кинг-Джордж, где находятся семь станций разных государств, обыкновенных комаров. По словам руководителя экспедиции Александра Клепикова, раньше учёные не сталкивались с этими насекомыми в Антарктиде.