Обыкновенные комары появились в Антарктиде

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Участники Российской антарктической экспедиции обнаружили на острове Кинг-Джордж, где находятся семь станций разных государств, обыкновенных комаров. По словам руководителя экспедиции Александра Клепикова, раньше учёные не сталкивались с этими насекомыми в Антарктиде.

Это произошло в связи с человеческим фактором — там много туристов, к тому же там идеальные условия для комаров — ручьи, речки, летом плюс 3, зимой минус 5, климат мягкий, — приводит слова Клепикова Interfax.

Специалист заметил, что это новая проблема в Антарктиде и учёным предстоит необычная научно-прикладная работа. Он рассказал, что Совет управляющих национальных антарктических программ начал исследование на всех станциях острова, для комаров разработаны специальные ловушки. Примечательно, что Антарктида оставалась до недавнего времени единственным континентом, где обыкновенных комаров не было.

NEWS.ru сообщал, что метеорологи обнаружили крупнейшую за последние годы озоновую дыру в Антарктике. Она росла с середины августа и достигла своего пика в начале октября с общей площадью порядка 24 млн квадратных километров.